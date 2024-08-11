Урочистості розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2024 нестимуть срібні призери Ігор у Парижі – Парвіз Насібов (боротьба) та Людмила Лузан (веслування). Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Повідомляється, що церемонія закриття Ігор розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як відомо, Олімпійські ігри-2024 проходять у Парижі з 26 липня по 11 серпня.

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Олімпіада-2024 - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, скільки медалей в України на Олімпіаді-2024. Українські спортсмени на Іграх ув Парижі завоювали 12 нагород: 3 "золота", 5 "срібла" та 4 "бронзи". Три золоті медалі - це найкращий результат за 12 років на рівні Олімпійських ігор.

Золоті медалі Україні принесли: Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова (фехтування на шаблях, командна шабля); Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту); Олександр Хижняк (бокс, категорія у вазі до 80 кг).

Срібні медалі здобули Сергій Куліш (кульова стрільба, стрільба з гвинтівки з трьох положень на відстані 50 метрів); Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, паралельні бруси); Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, категорія у вазі до 67 кг); Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (веслування на каное-двійці на 500 метрів); Ірина Коляденко (вільна боротьба, категорія у вазі до 62 кг).

Володарками бронзових нагородо стали Ольга Харлан (фехтування на шаблях, індивідуальна шабля); Ірина Геращенко (легка атлетика, стрибки у висоту); Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота); Жан Беленюк (греко-римська боротьба, категорія у вазі до 87 кг).

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