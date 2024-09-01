Українські спортсмени за третій день ігор вибороли ще 11 нагород.

Українська збірна на Паралімпійських іграх у Парижі на третій день – 31 серпня виборола ще 11 нагород. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, йдеться про 4 срібні медалі: Володимир Пономаренко, Єгор Дементьєв, Анна Стеценко, Андрій Трусов і 7 бронзових: Роман Данилюк, Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова, Ярослав Денисенко, Анна Стеценко, Антон Коль, Євгеній Богодайко, Марина Піддубна.

"Важливі перемоги для українського народу. Дякуємо спортсменам!", - наголосив президент України.

Паралімпійські ігри - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня, у Парижі (Франція) стартували XVII літні Паралімпійські ігри.

За даними Національного паралімпійського комітету України, щедрим на срібні та бронзові медалі став третій день змагань національної паралімпійської збірної команди в Парижі-2024: українці здобули рекордні 11 високих нагород, серед яких - 4 срібних та 7 бронзових!

Станом на 31 серпня у доробку національної збірної команди України 19 нагород, з яких 1 золота, 9 срібних та 9 бронзових і разом з командою Бразилії - 3 місце за кількістю виборених усього нагород.

Українець Олександр Комаров, який здобув "золото", пройшов дистанцію 100 м вільним стилем за 1:07.77 хвилини та встановив новий паралімпійський рекорд класу S5.

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