Україна з рекордом завоювала перше золото на Паралімпіаді-2024.

Українець Олександр Комаров став переможцем запливу на дистанції 100 метрів вільним стилем на Паралімпіаді у Парижі. Про це повідомляє офіційний сайт Паралімпіади-2024.

Комаров здобув "золото" в плаванні на дистанції 100 м вільним стилем у класі S5. Українець пройшов дистанцію за 1:07.77 хвилини та встановив новий паралімпійський рекорд класу S5.

Попередній рекорд належав чемпіону Лондона-2012, бразильцю Даніелю Діашу - 1:09.35 хвилини.

Відео дня

Владислав Білий став срібним призером у метанні списа у класі F38.

Ірина Пойда здобула другу особисту медаль на Паралімпійських іграх-2024: "срібло" на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5.

Наталія Кобзар стала срібною призеркою з бігу на 200 метрів серед жінок у класі T37.

Ірина Щетнік оновила паралімпійський рекорд у стрільбі з пневматичної гвинтівки на дистанції 10 метрів. У кваліфікації вона показала результат 627.5 бала.

Виступи українських паралімпійців

Українці здобули чотири нагороди у перший день Паралімпійських ігор в Парижі. Як зазначається у повідомленні на сайті Міністерства молоді та спорту, на XVII літніх Паралімпійських іграх в Парижі збірна України виграла чотири медалі - два "срібла" та дві "бронзи". Усі нагороди були здобуті у плаванні в різних класах.

Вас також можуть зацікавити новини: