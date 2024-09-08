Перемогу на Паралімпіаді-2024 здобула збірна Китаю.

У Парижі завершились Паралімпійські ігри 2024. Україні вдалося посісти 7 місце в підсумковому медальному заліку, здобувши 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Медальний залік виграла збірна Китаю, яка стала лідером за кількістю нагород. Загалом китайські спортсмени здобули 220 медалей, серед яких 94 золотих.

Друге місце виборола Велика Британія, яка отримала 49 золотих медалей, 44 срібних та 31 бронзову. Третьою стала збірна США, яка відстала від лідера на 58 золотих медалей.

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"Китай посів перше місце у медальному заліку на шостій поспіль літній Паралімпіаді. Востаннє китайці віддали першість іншій збірній у Сіднею-2000, де медальний залік виграла Австралія, а китайці стали шостими", - зазначили у виданні.

Проте наразі трійка лідерів Китай, Велика Британія та США зберігають свої позиції у медальному заліку на другій поспіль Паралімпіаді. Відомо, що під час змагань у Ріо-2016 США випередила Україна, залишивши американських спортсменів на четвертому місці з різницею в одне "золото" та дві медалі у загальній кількості.

"Цьогоріч Україна вшосте поспіль увійшла у топ-10: фінішувала на сьомому підсумковому місці з загальною кількістю 82 медалі, з яких 22 золоті", - додали у Суспільне Спорт.

Паралімпіада-2024

Як писав УНІАН, збірна України здобула першу золоту медаль на Паралімпійських іграх 2024 у легкій атлетиці. Відомо, що найкращий результат показала українська спортсменка Оксана Зубковська у стрибках у довжину, клас T12.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський похвалив українських спортсменів за потужні результати на Паралімпійських іграх. Зокрема він подякував спортсменам за важливі перемоги для українського народу.

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