ФДУ офіційно підтвердила рішення не брати участь у ЧС-2023 з дзюдо через допуск росіян.

У п'ятницю, 28 квітня, Міжнародна федерація дзюдо (IJF) прийняла рішення допустити до участі в ЧС-2023 з дзюдо російських і білоруських спортсменів.

З цієї причини збірна України з дзюдо не візьме участь у світовій першості, яка пройде в Катарі з 7 по 14 травня.

Цю інформацію офіційно підтвердили у Федерації дзюдо України.

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"Федерація дзюдо України повідомляє, що змушена відізвати заявку збірної команди України на участь в чемпіонаті світу з дзюдо в Досі (Катар), який пройде з 7 до 14 травня.

Це пов’язано з тим, що в п’ятницю, 28 квітня, Міжнародна федерація дзюдо IJF дозволила брати участь в світовій першості командам Росії та Білорусі у якості Індивідуальних нейтральних атлетів. Згодом, заявка команди "Індивідуальних нейтральних атлетів" з'явилась на сайті Judobase.

Більшість команди - це спортсмени, які є чинними військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації, частиною армії, яка 24 лютого 2022 року напала на Україну та й досі веде жорстоку повномасштабну війну на нашій території, яка щодня обстрілює українські міста, цивільні будинки, знищуючи мирних громадян, дітей. Натомість понад 250 українських спортсменів віддали свої життя захищаючи країну. Є серед них і представники дзюдо.

Ми не бачимо тут нейтралітет, рівні умови та "місток до миру", про які йдеться в Резолюції IJF щодо участі російських та білоруських команд в чемпіонаті світу в Досі.

Більше того ми бачимо тут рішення, яке суперечить останнім рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету від 28 березня 2023 року, де МОК каже, що статус нейтральних атлетів може бути наданий лише тим спортсменам, які не є військовослужбовцями.

Ми розчаровані рішенням Міжнародної федерації дзюдо. Тож прийняли рішення відмовитись від участі в чемпіонаті світу в Досі.

Відповідного листа з офіційною позицією ФДУ щодо чемпіонату світу в Досі, за підписом Президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка, сьогодні буде надіслано до Міжнародної федерації дзюдо", - йдеться в заяві ФДУ.

Варто відзначити, що на чемпіонаті світу в Катарі спортсмени будуть боротися не тільки за медалі, а й за рейтингові очки, за якими буде визначатися відбір на Олімпійські ігри в Парижі.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям допустити до змагань російських і білоруських спортсменів, але при виконанні ряду умов.

Після рішення МОК, Кабінет Міністрів України заборонив українським спортсменам виступати на змаганнях, в яких беруть участь представники РФ або Білорусі.

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