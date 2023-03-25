За словами Кулеби, у Росії спорт, державна пропаганда та армія є нероздільними.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому не можна допускати російських спортсменів до участі в літній Олімпіаді, яка відбудеться у Парижі в 2024 році. Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Спорт, державна пропаганда і армія є нероздільними в Росії. І тепер Путін вже увів у спорт не тільки політику, але й воєнні злочини. Немає жодної можливості, аби російські і білоруські атлети змагались під час Олімпіади в Парижі або в будь-яких інших основних спортивних подіях", - заявив Кулеба.

Участь росіян в Олімпіаді - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Але тільки для тих, хто не підтримує російську агресію і за умови виступу під нейтральним прапором. Відразу після цього олімпійський комітет Азії запропонував російським і білоруським спортсменам взяти участь в Азіатських іграх-2023. Але з тими ж умовами - без прапорів і гімнів.

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Міністр спорту Вадим Гутцайт попередив, що Україна бойкотуватиме літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до участі в змаганнях допустять росіян і білорусів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна направила листи компаніям, які найбільше підтримують МОК, щодо неприпустимості участі росіян в Олімпіаді.

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