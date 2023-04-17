Спортсмени з Росії та Білорусі не будуть допущені до участі в турнірах Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF), поки триває війна в Україні.
Про це на прес-конференції заявив президент організації Люк Тардіф, повідомляє телеканал ESPN.
"Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це буде означати, що війна закінчена", — сказала Тардіф.
За його словами, це питання безпеки вболівальників і команд.
Російські хокеїсти та хокеїстки востаннє виступали під прапором олімпійського комітету Росії на Іграх 2022 року в Пекіні, які завершилися незадовго до вторгнення Росії в Україну. Це призвело до того, що IIHF заборонила Росії і її союзниці Білорусі брати участь у змаганнях, а також перенесла до Фінляндії і Латвії Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків, який відбудеться в наступному місяці, в той час як спочатку цей захід планувалося в Санкт-Петербурзі, зазначає телеканал.
Бойкот України
На початку лютого Верховна Рада України закликала Міжнародний олімпійський комітет заборонити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях.
Пропозицію України підтримало близько 30 країн, проте МОК відмовився прийняти відповідне рішення.
Разом з тим у березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на турнірах під нейтральним прапором, проте відклав розгляд питання про їх участь в Олімпіаді.
12 квітня Міністерство молоді та спорту України заборонило національним збірним України братимуть участь у міжнародних змаганнях, в яких виступатимуть спортсмени з Росії чи Білорусі. У разі порушення цього правила, спортсменів будуть дискваліфікувати.
Міжнародний олімпійський комітет, у свою чергу, розкритикував це рішення Кабінету Міністрів.
У січні президент Національного олімпійського комітету, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Україна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі через участь російських і білоруських спортсменів.