Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Міжнародна федерація хокею на льоду перенесла Чемпіонат світу з хокею з Санкт-Петербурга до Фінляндії та Латвії.

Спортсмени з Росії та Білорусі не будуть допущені до участі в турнірах Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF), поки триває війна в Україні.

Про це на прес-конференції заявив президент організації Люк Тардіф, повідомляє телеканал ESPN.

"Я сподіваюся, що Росія і Білорусь повернуться якомога швидше, тому що це буде означати, що війна закінчена", — сказала Тардіф.

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За його словами, це питання безпеки вболівальників і команд.

Російські хокеїсти та хокеїстки востаннє виступали під прапором олімпійського комітету Росії на Іграх 2022 року в Пекіні, які завершилися незадовго до вторгнення Росії в Україну. Це призвело до того, що IIHF заборонила Росії і її союзниці Білорусі брати участь у змаганнях, а також перенесла до Фінляндії і Латвії Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків, який відбудеться в наступному місяці, в той час як спочатку цей захід планувалося в Санкт-Петербурзі, зазначає телеканал.

Бойкот України

На початку лютого Верховна Рада України закликала Міжнародний олімпійський комітет заборонити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на міжнародних змаганнях.

Пропозицію України підтримало близько 30 країн, проте МОК відмовився прийняти відповідне рішення.

Разом з тим у березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на турнірах під нейтральним прапором, проте відклав розгляд питання про їх участь в Олімпіаді.

12 квітня Міністерство молоді та спорту України заборонило національним збірним України братимуть участь у міжнародних змаганнях, в яких виступатимуть спортсмени з Росії чи Білорусі. У разі порушення цього правила, спортсменів будуть дискваліфікувати.

Міжнародний олімпійський комітет, у свою чергу, розкритикував це рішення Кабінету Міністрів.

У січні президент Національного олімпійського комітету, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Україна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі через участь російських і білоруських спортсменів.