Вони назвали єдине прийнятне рішення.

Асоціація спортсменів Німеччини виступила проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Як пише DW, з такою заявою виступив представник Асоціації Максиміліан Кляйн. Він назвав рекомендації Міжнародного олімпійського комітету допустити спортсменів з Росії та Білорусі до змагань помилковими, оскільки вони "інструменталізовані військовою пропагандою Путіна"

"Єдиним варіантом на даний момент є колективне виключення. В іншому випадку ми отримаємо ситуацію, коли росіян візьмуть назад у світовий спорт, стануть... відкривати перед ними двері - і, як наслідок, закривати двері для українців", - заявив Кляйн.

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Допуск росіян і білорусів до змагань

Нагадаємо, що цієї зими Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що розгляне питання допуску до змагань спортсменів з Росії та Білорусі, які не підтримують російську агресію.

Вже в березні виконком МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати їх до змагань у "нейтральному" статусі.

Пізніше український Кабмін заборонив спортсменам виступати на змаганнях, в яких беруть участь росіяни і білоруси.

У МВС Німеччини вже назвали рішення МОК "ляпасом українським спортсменам" і сказали, що не видадуть візи росіянам.

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