Німеччина відмовилася виконати рішення МОК про допуск росіян на міжнародні змагання.

Німеччина не пустить на свою територію російських спортсменів, якщо Міжнародний олімпійський комітет допустить їх до участі в міжнародних змаганнях. Про це заявила міністр внутрішніх справ країни Ненсі Файзер, пише німецьке видання ntv.

"Країни, в яких проходять великі спортивні заходи, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи можуть росіяни дійсно брати участь, видаючи візи. Якщо ми організуємо міжнародні змагання в Німеччині, то зможемо діяти відповідним чином", - заявила вона.

Файзер підкреслила, що допуск росіян на міжнародні змагання став би "ляпасом українським спортсменам".

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"Запропонувати палію війни Путіну сцену для пропаганди - значить зрадити всі цінності спорту", - вважає міністр.

Питання допуску російських спортсменів на змагання

Наприкінці березня Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським і білоруським спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях в нейтральному статусі. Питання їхньої участі в олімпіаді поки не обговорювалося.

В Україні рішення МОК викликало бурхливу негативну реакцію. Глава МЗС Дмитро Кулеба зокрема назвав його "ганебною колаборацією з присмаком геноциду". Українське Міністерство спорту заборонило українським спортсменам брати участь у змаганнях, куди будуть допущені росіяни.

Днями Польща скасувала запланований на її території етап жіночого чемпіонату з фехтування через те, що МОК дозволив брати участь в ньому спортсменам з Білорусі та Росії.

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