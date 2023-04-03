Водночас міністерство обіцяє підтримувати ті національні федерації, до яких можуть бути застосовані штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях.

Міністерство молоді та спорту планує позбавляти статусу національних спортивні федерації, які не бойкотуватимуть участь росіян та білорусів у змаганнях.

Зокрема, міністерство розробило проєкт постанови, який передбачає можливість позбавлення спортивної федерації статусу національної у разі участі її членів у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Росії чи Білорусі, повідомляється на їхньому сайті.

Також вони працюють над питанням підтримки національних федерацій, щодо яких можуть застосувати штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях.

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Крім того, міністерство разом з СБУ працюють над санкціями до спортивних федерацій та її членів за вчинення дій, які "створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави".

Участь росіян та білорусів у міжнародних змаганнях

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розгляне питання допуску на змагання російські та білоруських спортсменів, які не підтримують агресію РФ.

Вже згодом виконком МОК рекомендував міжнародним федераціям допускати російських і білоруських атлетів на змагання в статусі індивідуальних нейтральних спортсменів.

Після цього Кабінет міністрів України заборонив спортсменам виступати на турнірах, на яких братимуть участь спортсмени РФ і Білорусі.

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