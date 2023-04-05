Етап Кубка світу в Познані повинен був проходити з 21 по 23 квітня.

Польська федерація фехтування (PZS) відмовилася від проведення етапу Кубка світу з жіночої рапіри.

Причиною цьому стало рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE) допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів, повідомляє офіційний сайт PZS.

"Польська федерація повідомляє, що у зв'язку зі зміною керівництвом Міжнародної федерації фехтування (FIE) правил відбору на Кубок світу з рапіри серед жінок у Познані щодо спортсменів та допоміжного персоналу, що мають російські та білоруські паспорти, керівництво PZS змушене скасувати це змагання.

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Введені FIE на 4 квітня 2023 року зміни позбавили організаторів Кубка світу - PZS і Університету Адама Міцкевича в Познані - будь-якого впливу на процес прийому зареєстрованих учасників і допоміжного персоналу, а також ввели метод перевірки таких осіб на зв'язку з агресією в Україні, який відрізняється від запропонованого раніше PZS і заснований на неточних передумовах, не гарантує належної перевірки цих осіб.

Введена FIE на 4 квітня 2023 року процедура означає, що українські фехтувальники не братимуть участі у відбіркових змаганнях на Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, а з іншого боку, існує ризик допуску великої кількості спортсменів з російськими та білоруськими паспортами погано контрольованим способом.

Польська асоціація фехтування підтримує Федерацію фехтування України в її прагненні усунути зі змагань і світового фехтувального середовища людей, які підтримують жорстоку війну в Україні і схвалюють режим Володимира Путіна, тому, як організатор Кубка світу в Познані, вона не могла змиритися з такою ситуацією", - йдеться в заяві Польської федерації фехтування.

Додамо, що на початку березня Міжнародна федерація фехтування (FIE) прийняла рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

Федерація фехтування України двічі подавала запит на блокування даного рішення, проте їх протест не був задоволений. Крім того, в FIE дозволили повернутися в структури офіційним представникам РФ і Білорусі.

Етап Кубка світу з жіночої рапіри в Познані повинен був проходити з 21 по 23 квітня.

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