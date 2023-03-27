Україна разом з партнерами зробила спільну заяву-попередження МОК перед засіданням комітету 28-30 березня.

Зараз не час розглядати питання про повернення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри у будь-якому статусі.

Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ, про це йдеться в спільній заяві України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі про недопущення спортсменів з РФ і РБ до міжнародних спортивних змагань. Свою позицію країни висловили напередодні майбутнього засідання Міжнародного олімпійського комітету 28-30 березня.

"Ми хочемо повторити позицію України щодо недавніх закликів МОК щодо визначення шляхів допуску російських і білоруських спортсменів до змагань як "нейтральних", - сказано в заяві.

Там відреагували на заклик спеціальних доповідачів ООН з приводу недискримінації спортсменів на Олімпійських іграх виключно на підставі їх громадянства. У заяві йдеться, що МОК може скористатися цим аргументом, як приводом повернути спортсменів з Білорусі та РФ на арену міжнародного змагання.

Україна та партнери підкреслили, що проблема полягає не в національності спортсменів, а в тому, що їх спонсорують й підтримують прокремлівські уряди й компанії - особи, які позитивно дивляться на погляди та дії російського лідера Путіна з приводу війни проти українського народу.

У МЗС зазначають, що немає жодної реальної причини відмовитися від рішення відсторонити російських та білоруських спортсменів від Олімпійських ігор, яке проголосив МОК понад рік тому.

"Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання про повернення російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри в будь-якому статусі. Хоча МОК ще не прийняв остаточних рішень, ми настійно закликаємо його переглянути свої плани і повернутися до первісної, перевіреної позиції, яку підтримує міжнародне співтовариство", - йдеться в заяві.

МЗС вказує, що Росія й Білорусь можуть знову повернутися на арену міжнародного спорту, зокрема, і на Олімпійські ігри, як тільки припинять свою збройну агресію проти України.

Українські спортсмени гинуть через дії російської армії

З лютого 2022 року щонайменше 184 українські спортсмени загинули через напад Росії. Про це президент України Володимир Зеленський поінформував президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в грудні минулого року. Ще навесні 2022 року жертв було не менше 50.

Глава держави підкреслив, що мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів потурає агресії, а Росія використовує спорт з пропагандистською метою, і закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури України: "Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути тільки повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів", - говорив він.

Буквально 2 лютого стало відомо, що в боях під Бахмутом загинув чемпіон України з десятиборства Володимир Андрощук.

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