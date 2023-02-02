Еліна Світоліна закликала МОК не допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024.

У боях під Бахмутом загинув український легкоатлет, чемпіон України U20 з десятиборства (2019) Володимир Андрощук. На трагедію відреагувала низка знаменитостей та присоромила Міжнародний олімпійський комітет у зв'язку з цією подією.

Так, американський історик, письменник та амбасадор платформи United24 Тімоті Снайдер у своєму Twitter написав:

"Андрощук не зможе представити свою країну на Олімпіаді-2024 у Франції, тому що його вбили російські окупанти. Натомість МОК розповідає, що на атлетів з РФ чекають у Парижі".

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна закликала МОК не допустити спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор-2024. Адже окупанти забирають життя наших спортсменів, написала вона у своєму Instagram.

Світоліна нагадала про смерть у боях під Бахмутом 22-річного легкоатлета Володимира Андрощука:

"Володимир Андрощук, одна з висхідних зірок легкої атлетики України, загинув у бою. Він ніколи не реалізує свій потенціал чи мрії на Іграх, тож чому російські та білоруські спортсмени мають отримати свій шанс, коли їхні уряди позбавляють невинних людей та спортсменів їхнього шансу?!".

Скандал довкола МОК і допуску російських спортсменів на Ігри-2024

26 січня МОК заявив, що готовий повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

В Україні різко розкритикували заяву МОК, звинувативши його в готовності "топтати могили" українців. Також у разі допуску на Олімпіаду спортсменів з Білорусі та РФ у Києві пригрозили бойкотом.

1 лютого Міжнародний олімпійський комітет запевнив, що має намір і далі дотримуватися раніше затверджених санкцій щодо російських і білоруських спортсменів. За цими обмеженнями спортсмени з РФ та РБ на змаганнях в інших країнах не можуть використовувати свої гімни, прапори, кольори та іншу національну символіку.

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