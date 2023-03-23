Бах продовжує захищати плани організації допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 року.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який виступає за допуск представників Білорусі та Росії до участі в спортивних змаганнях, заявив, що "МОК не може бути арбітром у глобальних політичних суперечках".

"Олімпійські ігри та їхній керівний орган, Міжнародний олімпійський комітет, не можуть бути арбітрами у глобальних політичних суперечках", – наводить слова Баха Reuters.

Як зазначає видання, так глава Олімпійського комітету захищає плани організації допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді 2024 року, яка має відбутися в Парижі. Під час свого виступу на політичному форумі Бах заявив, що Олімпійські ігри повинні триматися подалі від політики, інакше вони втратять свою об'єднуючу силу.

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"Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не може передати свою об’єднуючу силу. Ми повинні бути політично нейтральними, але не аполітичними. Ми добре знаємо, що світом керує політика. Ми добре знаємо, що наші рішення мають політичні наслідки, і ми повинні включати це в своє мислення. Але ми не повинні робити помилку, підносячи себе до арбітрів політичних суперечок, тому що ми будемо розчавлені цією політичною владою", – додав президент МОК.

Участь росіян та білорусів в Олімпіаді

На початку лютого 2023 року Міжнародний олімпійський комітет заявив, що розглядає можливість допустити громадян Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді 2024 року в Парижі. Крім того, триває розробка критеріїв для допуску представників цих країн до літнього сезону в азіатських турнірах.

Україна офіційно закликала МОК не допустити участі росіян та Білорусів в Олімпіаді. Постанову про звернення до МОК, парламентів та національних олімпійських комітетів країн світу, а також міжнародних спортивних федерацій ухвалила Верховна Рада.

10 лютого у Великій Британії відбувся саміт з питання можливої участі Росії в Олімпіаді-2024. У ньому взяли участь представники 35 країн. Вони домовилися вимагати відсторонення російських і білоруських спортсменів від участі Олімпійських іграх.

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