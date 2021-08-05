Марті Федіній та Анастасії Савчук довелося відповідати на провокаційне запитання.

Українські синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук, які на Олімпіаді в Токіо виграли бронзу, розповіли про дружбу зі спортсменками з ОКР.

На прес-конференції після змагань російський журналіст запитав Федіну і Савчук про відносини з росіянками Світланою Ромашиною і Світланою Колесніченко, які сиділи поруч, згадавши про "непрості взаємини між країнами".

"Спорт не відноситься до політики, на змаганнях ми ніколи не ведемо себе вороже, ми завжди підтримуємо один одного. У нас взагалі немає ні до кого ворожого настрою, ми всі один одного поважаємо. Кожен дуже сильно працює, і ми завжди вітаємо з кожною медаллю", - сказала Савчук.

Федіна зазначила, що вони з росіянками "взагалі найкращі подружки".

"Мені це дуже приємно. Коли я була маленькою, я бачила їх по телевізору... У нас все дуже по-доброму... Ми привітали їх з перемогою, тому що ми розуміємо, чого це коштує", - додала 19-річна Федіна.

Відзначимо, що представниці ОКР в Токіо виграли золоті медалі.

Раніше організатори Олімпіади вибачилися за те, що назвали росіянками Федину і Савчук на церемонії нагородження.

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Автор: Антон Дудар