Представник оргкомітету Олімпіади Маса Така назвав подію "прикрою операційною помилкою".

Організатори Олімпійських ігор 2020 принесли свої вибачення за те, що українських синхроністок Марту Федину та Анастасію Савчук назвали росіянками.

Про це повідомляє Associated Press.

На прес-конференції 5 липня офіційний представник оргкомітету Олімпіади Маса Така назвав це "прикрою операційною помилкою".

Українсько-російський скандал на Олімпіаді

4 липня український дует Марти Федини та Анастасії Савчук посів третє місце у фіналі з артистичного плавання. Судді оцінили їх виступ в 189,4620 бала.

Читайте такожУ Південній Кореї використали фото Чорнобиля для представлення України на відкритті ОлімпіадиНа церемонії нагородження диктор, оголошуючи володарок бронзових медалей, назвав Федину і Савчук представницями олімпійського комітету Росії.

При цьому росіянки зайняли в цій дисципліні перше місце. Друге місце дісталося представницям Китаю.

Незабаром оголошуючий виправився, і українки отримали свої медалі.

Втім, це не єдиний прикрий інцидент на цій Олімпіаді. Перед самими іграми на їхньому офіційному сайті опублікували карту України, на якій вона була відокремлена від Криму кордоном. Незабаром Оргкомітет виправив помилку і вибачився.

Автор: Станислав Кожемякин