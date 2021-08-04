На нагородженні Марти Федини та Анастасії Савчук, які принесли Україну першу в історії олімпійську нагороду в артистичному плаванні, їх назвали представницями Росії.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Інцидент стався на церемонії нагородження — оголошуючи їх володарками бронзової нагороди, диктор назвав їх представницями олімпійського комітету Росії (ОКР).
Однак незабаром оголошуючий виправився, і українки отримали свої медалі.
Як вже повідомляв УНІАН, судді оцінили виступ Марти Федини та Анастасії Савчук у фіналі з артистичного плавання в 189,4620 бала.
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Марті Федині - 19 років, вона чотириразова чемпіонка Європи та призер чемпіонату світу. Цього року вона перемогла на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту в технічному соло.
Анастасії Савчук - 25 років, в її активі чотири перемоги на чемпіонаті Європи, вона також є дворазовим призером чемпіонатів світу.
Варто зазначити, що 4 серпня Україна завоювала перше "золото" на Олімпійських Іграх в Токіо. Його здобув борець греко-римського стилю і депутат Верховної Ради Жан Беленюк.