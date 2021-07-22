На Олімпійському порталі неправильно зобразили кордони України.

На сайті Олімпійських ігор в Токіо відокремили Крим від України кордоном.

На сторінці збірної України на сайті ігор у спливаючому вікні Olympics - Cheer Zone є карта світу - Fan Map.

На цій карті між материковою частиною України та Кримом намальована синя лінія, що позначає кордон.

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпіади в Токіо пройде 23 липня. Ігри триватимуть до 8 серпня.

Україна на Олімпійських іграх у Токіо: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар