Чилійська тхеквондистка не зможе виступити в Токіо.

Чилійська тхеквондистка Фернанда Агірре стала першою спортсменкою, яку відсторонили від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус.

Про це повідомив Олімпійський комітет Чилі.

Агірре здала позитивний тест на коронавірус вже в Токіо.

Спортсменка відчуває себе добре, але не зможе виступити на Іграх, оскільки тепер їй належить пройти десятиденний карантин.

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Олімпіада-2020: головне

Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо відбудеться 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.

Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор в 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

Естафета Олімпійського вогню стартувала в японській префектурі Фукусума 25 березня.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

У Токіо призери будуть самі надягати медалі собі на шию.

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Автор: Антон Дудар