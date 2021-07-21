Чилійська тхеквондистка Фернанда Агірре стала першою спортсменкою, яку відсторонили від участі в Олімпіаді-2020 через коронавірус.
Про це повідомив Олімпійський комітет Чилі.
Агірре здала позитивний тест на коронавірус вже в Токіо.
Спортсменка відчуває себе добре, але не зможе виступити на Іграх, оскільки тепер їй належить пройти десятиденний карантин.
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Олімпіада-2020: головне
Церемонія відкриття Олімпіади в Токіо відбудеться 23 липня. Олімпіада пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня.
Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".
Згідно з опитуваннями, більшість японців виступала проти проведення ігор в 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.
Естафета Олімпійського вогню стартувала в японській префектурі Фукусума 25 березня.
На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.
У Токіо призери будуть самі надягати медалі собі на шию.
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