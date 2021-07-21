У деяких видах спорту змагатися почали до офіційної церемонії відкриття Ігор.

21 липня в Токіо стартували перші змагання в рамках літньої Олімпіади.

Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройде в Токіо 23 липня, але відразу в чотирьох видах спорту спортсмени почнуть змагатися ще до відкриття Ігор. Це софтбол (полегшений різновид бейсболу), чоловічий та жіночий футбол, а також академічне веслування і стрільба з лука. Ранній старт пов'язаний з нестачею часу (з моменту відкриття Олімпіада триватиме всього 16 днів).

Фактично Олімпіада стартувала з матчу між жіночими збірними Японії та Австралії з софтболу, який відбувся 21 липня о 03.00 за Києвом. Також відбулося ще два софтбольних матчі.

Жіночий футбол на Олімпіаді стартував 21 липня о 10.30 за київським часом, а чоловіки почнуть грати 22 липня також з 10.30. 23 липня вночі за київським часом стартують змагання з веслування та стрільби з лука.

Церемонія відкриття Олімпіади пройде 23 липня о 14.00.

Олімпіада в Токіо: що відомо

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня і пройде до 8 серпня. Параолімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 серпня. Ігри були перенесені на 2021 рік через коронавірус, але збережуть назву "Олімпіада-2020".

Згідно з опитуваннями, більшість японців виступало проти проведення ігор у 2021 році. Однак у МОК заявили, що вважають неможливим скасування Олімпіади цього року.

25 березня в японській префектурі Фукусума стартувала естафета Олімпійського вогню.

На Олімпіаді призери будуть самі надягати медалі собі на шию.

На Олімпійських іграх буде розіграно 339 комплектів медалей у 33 видах спорту.

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Автор: Антон Дудар