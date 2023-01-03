Джокович сподівається, що тенісистів країн-агресорів допустять до всіх змагань.

Екс-перша ракетка світу в чоловічому тенісі Новак Джокович відзначився скандальним висловлюванням про недопуск росіян і білорусів на "Вімблдон".

Знаменитий серб висловив надію, що тенісистам з РФ і Білорусі дозволять грати на всіх турнірах.

Про це Джокович заявив під час прес-конференції на турнірі в Аделаїді.

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- Днями Даніло Медведєв заявив, що сподівається зіграти на "Вімблдоні". Чи хочете ви, щоб кожен гравець міг грати на кожному турнірі "Grand Slam"?

- Звичайно, звичайно, абсолютно. Сподіваюся, він і інші російські, білоруські гравці зможуть грати всюди, – сказав Джокович.

Нагадаємо, що минулого року організатори "Вімблдону" не допустили до участі в турнірі росіян і білорусів через війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Тоді сербський тенісист Новак Джокович засудив рішення організаторів турніру відсторонити спортсменів країн-агресорів.

Також позицію "Вімблдону" не підтримали тенісні Асоціації WTA і ATP, які прийняли рішення позбавити найстаріший турнір рейтингових очок.

У 2023 році "Вімблдон" традиційно розпочнеться 3 липня і триватиме до 16 липня.

Очікується, що тенісисти країн-агресорів знову будуть відсторонені від участі в цьому турнірі. Офіційного рішення поки немає.

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