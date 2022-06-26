Серб упевнений в тому, що усувати російських і білоруських тенісистів було несправедливим рішенням.

Екс-перша ракетка світу серб Новак Джокович відреагував на позицію Сергія Стаховського, який закликає заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у турнірах через війну в Україні.

На прес-конференції перед стартом Wimbledon-2022 сербський спортсмен заявив, що представники країн-агресорів повинні змагатися і не заслуговують відсторонення.

"Звичайно, я знаю Сергія давно. Він довгий час був моїм колегою не тільки на корті, але і в Раді гравців. У нас дійсно хороші відносини. Я з ним зв'язувався і ми спілкувалися останнім часом. Я розумію, що він і українці відчувають невдоволення в бік Росії і того, що відбувається... Звичайно, я не буду коментувати і лізти в суть війни... Як дитина війни і навіть не однієї, насправді, я знаю, які це емоції, коли ти в такому положенні.

Але з іншого боку, я не можу сказати, що повністю згоден з безстроковою забороною виступати російським і білоруським гравцям. Я просто не бачу, який був їхній внесок у те, що відбувається. Я не думаю, що це справедливо.

Я вважаю, що росіяни і білоруси погодилися б піти на компроміс, який вони мали в ситуації з Олімпійськими іграми, де вони виступали під нейтральним прапором. Я думаю, що вони заслуговують на перемогу. Вони заслуговують змагання. Вони професійні спортсмени, ніхто з них не підтримав жодної війни або чого-небудь подібного.

Це дуже делікатна тема. Якщо щось відбувається на глобальному рівні, щоб ти не сказав Як людина з тієї чи іншої країни, це буде так чи інакше оцінюватися. Я розумію обидві сторони. Дуже складно сказати, що правильно, а що ні. Але як спортсмен я ставлю себе на їх місце - якби мені заборонили грати через подібні обставини, а мого внеску в це не було, я б не вважав, що це справедливе рішення.

Дозвольте мені нагадати, що в 90-і роки - з 1992 по 1996 рік-будь-яким спортсменам з Сербії не було дозволено виступати на міжнародній арені в будь-якому виді спорту. Так що я знаю, які це емоції. У той час я був дуже молодим, але я знаю тодішніх спортсменів і як це вплинуло на їхнє життя. Багато з них пішли зі спорту, тому що 4 роки - це дуже довгий термін. Тому це все, що я можу сказати", - сказав Джокович.

Додамо, що раніше екс-перша ракетка світу Новак Джокович засудив рішення організаторів Wimbledon-2022 відсторонити спортсменів країн-агресорів від турніру. Серб був обурений рішенням Wimbledon усунути росіян і білорусів, тому що тепер він не дорахується рейтингових очок.

Нагадаємо, організатори Wimbledon-2022 заборонили російським і білоруським тенісистам виступити на турнірі через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. Британці відзначили, що Росія регулярно використовує спортсменів з метою пропаганди.

Wimbledon став першим великим турніром з тенісу, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. У підсумку ATP і WTA позбавили цей турнір рейтингових очок.

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