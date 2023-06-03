Вона заявила, що не відчувала себе в безпеці.

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко відмовилася йти на післяматчеву прес-конференцію на Відкритому чемпіонаті Франції після того, як раніше її попросили прокоментувати війну в Україні.

Вона сказала, що прийняла рішення заради "власного психічного здоров'я і благополуччя", оскільки під час попереднього спілкування з журналістами не відчувала себе "в безпеці", пише Reuters. Тоді Соболенко запитали про вторгнення Росії в Україну і про роль її країни як плацдарму для військ РФ.

Тенісистка сказала, що організатори чемпіонату підтримали її рішення не брати участь у прес-конференції. Замість цього вона поспілкувалася зі спеціально підібраною групою репортерів.

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"Я знаю, що повинна давати відповіді ЗМІ на речі, не пов'язані з моїм тенісом або моїми матчами, але в середу я не відчувала себе в безпеці на прес-конференції", - сказала Соболенко.

Скандал навколо Соболенко і Костюк: що відомо

Нагадаємо, що на Roland Garros 2023 українська тенісистка Марта Костюк не потиснула руку Соболенко після матчу. Після цього її освистали вболівальники. Сама українка сказала, що не шкодує про своє рішення.

На післяматчевій прес-конференції білоруску запитали, чи може вона сказати: "Я, Аріна Соболенко, категорично засуджую те, що Білорусь атакує ракетами Україну, і хочу, щоб це припинилося". Вона відповіла: "У мене немає коментарів для вас".

Також раніше Соболенко говорила журналістам, що зіткнулася з ненавистю в роздягальні і не може зрозуміти, чому"так багато людей ненавидять її без причини".

Відомо, що у 2020 році, під час протестів у Білорусі, Соболенко підписала документ під назвою "Відкрите звернення спортивної громадськості Білорусі", в якому йшлося про те, що "обов'язок" спортсменів "не виступати з політичними закликами, а перемагати на спортивних аренах".

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