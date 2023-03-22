Аріна Соболенко заявила, що нічого поганого не зробила в бік українських тенісисток.

Друга ракетка світу Аріна Соболенко розповіла, що вона зіткнулася з дуже напруженою атмосферою в роздягальні на тлі натягнутих відносин між деякими спортсменами після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну.

На прес-конференції перед стартом турніру в Майамі білоруська тенісистка заявила, що нічого поганого не зробила в бік українських тенісисток. Також спортсменка висловила сподівання, що напруженість у відносинах з українськими гравцями з часом зменшиться.

"Мені було дуже, дуже важко, тому що я ніколи не стикалася з такою ненавистю в роздягальні. Звичайно, в Instagram багато хейтерів, коли ти програєш матчі, але в роздягальні я ніколи з цим не стикалася. Мені було дуже важко зрозуміти, що є так багато людей, які дійсно ненавидять мене без причини. Я маю на увазі, я ж нічого не робила.

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У мене були деякі, не те щоб бійки, але дивні розмови, не з дівчатами, а з членами їх команди. Це був важкий період, але зараз все налагоджується.

Я зрозуміла, що це не моя вина, я не зробила їм нічого поганого. І я впевнена, що інші російські та білоруські спортсмени теж нічого не зробили українцям.

Зрозуміла, що це все емоції, потрібно просто ігнорувати це і зосередитися на собі з розумінням, що я не зробила нічого поганого. А емоції інших я контролювати не можу.

Я все ще спілкуюся з деякими українками, але є дівчата, які дуже агресивно налаштовані проти нас. Тому я просто тримаюся подалі", - сказала Соболенко.

Додамо, що нещодавно українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася вийти на матч проти Аріни Соболенко на турнірі в Індіан-Уеллсі.

Організатори повідомили про відмову Цуренко за кілька хвилин до початку зустрічі. За інформацією ЗМІ, офіційна версія відмови: "з особистих причин".

Пізніше стало відомо, що Цуренко відмовилася грати проти Соболенка через панічну атаку, викликану розмовою з главою WTA Стівом Саймоном про реакцію тенісу на вторгнення Росії.

"Причиною відмови стала панічна атака. Офіційно будуть написані "особисті причини", але фактично це проблеми з диханням і, можна сказати, істерика.

Кілька днів тому у мене була розмова з нашим СЕО WTA Стівом Саймоном, і я була абсолютно шокована тим, що почула. Він сказав мені, що сам він війну не підтримує, але якщо гравці з Росії та Білорусі її підтримують, то це тільки їхня власна думка, і думка інших людей не повинна мене засмучувати. У той же час він зазначив, що якби з ним таке відбувалося і він був би на моєму місці, то він відчував би жахливо", - наводить слова Цуренко btu.org.ua.

Перша ракетка світу Іга Свьонтек закликала до більшої підтримки українських гравців, заявивши, що керівництво тенісу робить недостатньо.

Заклик Свьонтек розкритикувала білоруська тенісистка і екс-перша ракетка світу Вікторія Азаренко.

"Очевидно, що є деякі гравці, які мають якісь інші почуття та поведінку. В цілому я не зовсім поділяю думку Ігі. Я б порадила їй подивитися на те, що було зроблено, перш ніж давати коментарі.

Як член Ради гравців я буду рада надати всі ті факти, які були зроблені. І я думаю, що це був би більш відповідний спосіб провести цю розмову", - заявила Азаренко.

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