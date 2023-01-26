У фіналі Відкритого чемпіонату Австралії зіграють Олена Рибакіна і Аріна Соболенко.

На Australian Open-2023 завершилися матчі 1/2 фіналу в одиночному жіночому турнірах. За їх підсумками стали відомі учасниці фіналу першого в сезоні турніру серії "Великого Шолома".

Першою у фінал Відкритого чемпіонату Австралії пробилася чемпіонка Вімблдону Олена Рибакіна. У півфіналі представниця Казахстану обіграла дворазову переможницю австралійського мейджора Вікторію Азаренко.

Другу путівку до фіналу AO-2023 виборола Аріна Соболенко. У півфіналі вона в двох сетах обіграла Магду Лінетт з Польщі.

Відео дня

Australian Open-2023. Півфінал

Олена Рибакіна (Казахстан) - Вікторія Азаренко - 7:6 (4), 6:3

Магда Лінетт (Польща) - Аріна Соболенко - 6:7 (1), 2:6

Фінальний поєдинок жіночого турніру Australian Open-2023 відбудеться в суботу, 28 січня.

Нагадаємо, організатори Australian Open-2023 допустили до змагань спротсменів з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

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