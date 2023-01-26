Срджан Джокович сфотографувався з чоловіком, на футболці якого була зображена буква "Z".

Срджан Джокович, батько 21-разового переможця турнірів "Великого Шолома" Новака Джоковича, позував на відео з уболівальниками, які принесли на Australian Open прапори Росії і зображення Путіна.

Як повідомляє видання Daily Mail, інцидент стався після матчу Новака Джоковича проти Андрія Рубльова, який завершився перемогою серба в трьох сетах.

Батько знаменитого тенісиста сфотографувався з чоловіком, на футболці якого було написано "де ми, там Росія" і зображена буква "Z".

Крім того, на відео потрапив фрагмент, в якому Срджан Джокович сказав "Хай живуть росіяни".

Повідомляється, що організатори Відкритого чемпіонату Австралії вже звернулися до команди і сім'ї Новака Джоковича з вимогою утриматися від політичних висловлювань.

Видання The Guardian повідомляє, що поліція штату затримала чотирьох чоловіків у середу ввечері на території комплексу Мельбурн-парк, де проводиться турнір, через те, що ті скандували проросійські гасла, розмахуючи численними прапорами країни-терориста, в тому числі одним із зображенням Путіна.

Раніше на Australian Open-2023 під час матчу українки Катерини Байндль стався скандальний епізод - провокатори вивісили на трибуні прапор країни-терориста, який потрапив в об'єктиви телекамер. Крім того, на трибунах сиділа група вболівальників із зображенням президента РФ Володимира Путіна на футболках.

Після цього скандалу організатори турніру заборонили демонстрацію прапорів Росії та Білорусі, а також символіки та прапори, пов'язані з підтримкою вторгнення російських військ в Україну.

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