Організатори AO-2023 відреагували на скандальний інцидент під час матчу українки Байндль.

У понеділок, 16 січня, під час матчу Australian Open-2023 між українкою Катериною Байндль і Каміллою Рахімовою стався гучний скандал.

Група вболівальників прийшла на поєдинок у футболках із зображенням президента РФ Володимира Путіна і вивісила прапор країни-терориста. В результаті українські вболівальники кілька разів викликали охорону і поліцію.

Після матчу посол України в Австралії Василь Мірошниченко засудив ці дії і закликав організаторів Australian Open негайно відреагувати.

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В результаті, Федерація тенісу Австралії, що відповідає за проведення змагань, випустила заяву, в якій повідомила, що будь-який прояв символів країн-агресорів на Australian Open офіційно заборонено.

"Прапори Росії та Білорусі заборонені на території Відкритого чемпіонату Австралії.

Наша початкова політика полягала в тому, що вболівальники можуть приносити їх із собою, але не можуть використовувати їх для створення будь-яких перешкод.

Вчора у нас стався інцидент, коли прапор був вивішений на трибуні.

Заборона вступає в силу негайно. Ми будемо продовжувати спільну роботу з гравцями і вболівальниками, щоб забезпечити найкращі умови для задоволення тенісом", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, організатори Australian Open допустили спортсменів РФ і Білорусі до участі в турнірі в нейтральному статусі (без прапорів, гімнів та іншої національної символіки).

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