Українка зробила три подвійні помилки та реалізувала шість брейк-поінтів із 14, тоді як її суперниця допустила лише одну подвійну помилку.

Українська тенісистка Леся Цуренко поступилися своїй суперниці у фінальному матчі турніру WTA 250 в Хуахіні (Таїланд). Матч тривав 1 годину 46 хвилин.

За підсумками змагання перемогу здобула представниця Китаю Чжу Лінь, повідомляє WTA. Всього спортсменки відіграли 14 геймів за два сети та завершили змагання з рахунком 4:6, 4:6.

За підсумками двох сетів українка зробила три подвійні помилки та реалізувала шість брейк-поінтів із 14.

Відео дня

Зі свого боку Чжу Лінь зробила один ейс, одну подвійну помилку та вісім виграних брейк-поінтів із дев'яти.

Українські жінки на міжнародних змаганнях

Наприкінці січня українська тенісистка Марта Костюк разом зі своєю напарницею, румункою Оленою-Габріелою Русе, програла в півфіналі парного розряду турніру серії "Великого Шолома" Australian Open-2023.

Проте у п'ятницю, 27 січня, у швейцарському Ленцерхайді в рамках чемпіонату Європи з біатлону "золото" для України завоювала представниця жіночої збірної Анастасія Меркушина. Її медаль стала третьою для України на нинішньому чемпіонаті Європи.

Також срібною призеркою у змаганнях у Ленцерхайді стала українська біатлоністка Юлія Джима. Вона отримала медаль за індивідуальну жіночу гонку.

Вас также могут заинтересовать новости: