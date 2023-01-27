Фінальний поєдинок чоловічого турніру Відкритого чемпіонату Австралії відбудеться 29 січня.

На Australian Open-2023 завершилися матчі 1/2 фіналу в одиночному чоловічому турнірі. За їх підсумками стали відомі фіналісти першого в сезоні турніру серії "Великого Шолома".

Першим у фінал Відкритого чемпіонату Австралії пробився Стефанос Циципас. Він переміг у півфіналі Карена Хачанова.

Тривалість матчу склала 3 години 21 хвилину. Циципас зробив 18 ейсів, допустив п'ять подвійних помилок і реалізував п'ять брейк-пойнтів з 12. Хачанов десять разів подав навиліт, допустив одну подвійну помилку і реалізував три брейк-пойнти з чотирьох.

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Другим у фіналі AO-2023 пробився Новак Джокович. На шляху до фіналу сербський тенісист здолав представника США Томмі Пола.

Тривалість матчу склала 2 години 22 хвилини. Серб виконав 12 подач навиліт, допустив п'ять подвійних помилок і реалізував сім брейк-пойнтів з 11. На рахунку Томмі Пола чотири ейси, жодної подвійної помилки і два реалізованих брейк-пойнта з дев'яти.

Australian Open-2023. Півфінал

Карен Хачанов - Стефанос Циципас (Греція) 6:7, 4:6, 7:6, 3:6

Новак Джокович (Сербія) - Томмі Пол (США) 7:5, 6:1, 6:2

Циципас і Джокович раніше зустрічалися 13 разів. Поки значна перевага на боці представника Сербії, який виграв 10 дуелей.

Фінальний поєдинок чоловічого турніру Australian Open-2023 відбудеться в неділю, 29 січня.

Раніше стали відомі учасниці фіналу жіночого турніру Australian Open-2023, запланованого на суботу, 28 січня.

Нагадаємо, організатори Australian Open-2023 допустили до змагань спротсменів з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

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