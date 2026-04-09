Чи можуть Бубку позбавити звання Героя України: у Мінспорту відповіли

Сергій Бубка сьогодні працює в Міжнародному олімпійському комітеті.

Наразі Україна не може забрати звання Героя України у колишнього олімпійського чемпіона Сергія Бубки, попри його сумнівну політичну позицію. Про це під час пресконференції заявив міністр молоді та спорту Матвій Бідний.

Він зауважив, що українці намагаються будувати правову державу, а це означає, що усі рішення та дії мають відповідати нормам законодавства і прописаним процедурам.

"Процедура присвоєння та позбавлення статусу Героя України також передбачена нашим законодавством. Станом на сьогодні, принаймні я не бачив жодної юридично значущої правової підстави, щоб ініціювати питання позбавлення його титулу Героя", – зауважив міністр.

Бідний наголосив, що особисто йому дуже хотілося, аби Бубка як представник Міжнародного олімпійського комітету "більш гучно, зрозуміло і яскраво висловлював свою позицію на підтримку України, на протидію агресору". Разом з тим урядовець констатував, що мовчання колишньої зірки спорту не є юридичною підставою для позбавлення його звання Героя.

"Якщо будуть доведені факти, про які заявляють деякі ЗМІ, і буде належна оцінка правоохоронних органів, звичайно це треба робити", – додав Бідний.

Довідка УНІАН. Сергій Бубка отримав звання Героя України від президента Леоніда Кучми у 2001 році, коли закінчив спортивну кар’єру. "Цивільну" версію нагороди йому було присуджено за "видатні спортивні досягнення, особисті досягнення у підвищенні міжнародного авторитету України".

За що критикують Бубку

Як писав УНІАН, ще влітку 2023 року журналісти-розслідувачі повідомляли, що декілька донецьких фірм олімпійського чемпіона, героя України Сергія Бубки перереєструвались у російському державному реєстрі юридичних осіб і начебто отримують контракти на постачання пального окупаційній армії.

У публічному просторі Сергій Бубка залишався напрочуд мовчазним щодо російської агресії. Хоча після повідомлень щодо співпраці його фірм з окупантами він виступив із заявою, в якій м’яко розкритикував Міжнародний олімпійський комітет за допуск росіян до Олімпіади.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, який прославився під час зимової Олімпіади цього року, з трибуни Верховної ради закликав позбавити Бубку звання Героя України.

