Таким чином у змаганнях зможуть брати участь ті спортсмени, які публічно не підтримують війну в Україні.

Міжнародна федерація боротьби (UWW) вирішила оновити критерії відбору для спортсменів та допоміжного персоналу з Росії та Білорусі. Нові критерії було переглянуто та затверджено під час засідання федерації, передає пресслужба відомства.

"Для майбутніх турнірів UWW лише докази прямої військової участі у війні проти України або публічні заяви [письмові чи усні] на підтримку війни та/або їхніх промоутерів чи учасників будуть розглядатися як підстава для дискваліфікації спортсмена", - наголосили у повідомленні.

Також федерація перегляне всі випадки, за новими критеріями, які раніше було оголошено дискваліфікаційними. В UWW додали, що російські та білоруські борці разом з допоміжним персонам, які мають право на участь у змаганнях, продовжать виступати під нейтральним прапором як індивідуальні спортсмени.

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"Гімн UWW буде використовуватися на церемоніях, але жодних посилань на прапор, символи чи герб Росії та Білорусі не буде дозволено", - зауважили у федерації.

Своєю чергою у пресслужбі зазначили, що федерація не вирішувала питання щодо повернення міжнародних змагань до Росії та Білорусі.

Участь росіян в міжнародних змаганнях - останні новини

Як писав УНІАН, раніше три російські спортсмени, які публічно підтримували російську агресію в Україні, планували взяти участь у Олімпійських іграх у Парижі. Зокрема тенісистки Олена Весніна та Діана Шнайдер, а також велогонщиця Альона Іванченко, яким дозволили взяти участь у змаганнях у Парижі, ставили лайки або репостили публікації, які рекламували повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Водночас легендарний хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі і олімпійський чемпіон Домінік Гашек засудив допуск РФ до Олімпіади. Він зазначив, що завдяки цьому Росія отримала чудову можливість просувати свою пропаганду.

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