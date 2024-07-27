Показово, що в самій Росії їх теж записали в зрадники за те, що вони погодилися виступати під нейтральним прапором.

Трійця російських спортсменів, які публічно підтримували агресію РФ в Україні, мають намір взяти участь у Олімпійських іграх у Парижі, попри правила, які вимагають нейтралітету. Про це повідомляє Politico.

Правила Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволяють російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях лише в тому випадку, якщо вони активно не підтримують війну або не працюють на збройні сили чи органи національної безпеки своєї країни.

Однак тенісистки Олена Весніна та Діана Шнайдер, а також велогонщиця Альона Іванченко, яким дозволили взяти участь у змаганнях у Парижі, ставили лайки або репостили публікації, які рекламували повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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Українці також виступають проти участі в Олімпіаді батутистки Анжели Бладцевої через відео в соціальних мережах, на яких вона змагається перед проросійською символікою війни. Крім того, головний російський тенісист Шаміль Тарпіщев, який активно підтримував мобілізацію спортсменів країни для боротьби проти України, має намір відвідати Ігри.

Розслідування, проведене нідерландським проектом Global Rights Compliance, показало, що 33 із 57 російських і білоруських спортсменів, які яким дозволили участь в Олімпіаді, насправді підтримували війну в Україні.

При цьому кілька російських борців і дзюдоїстів, які підтримували війну в соціальних мережах, а потім отримали дозвіл на участь в іграх, згодом відмовилися від участі в них. Один з веслувальників заявив російському телеканалу "Матч", що Кремль компенсує спортсменам неучасть в Олімпіаді.

Примітно, що російська пропагандистська машина націлилася на своїх же спортсменів, які вирішили взяти участь в Олімпіаді під нейтральним прапором. Ірина Вінер, президент Федерації художньої гімнастики Росії, заявила російському державному виданню новин РІА Новини, що нейтральні російські спортсмени є "зрадниками". За її словами, без прапора та гімну змагаються лише "безпритульні" спортсмени.

Олімпіада в Парижі: останні новини

Як писав УНІАН, 26 липня у столиці Франції стартували Олімпійські ігри-2024. Чимало світових знаменитостей виступили на церемонії відкриття та будуть виступати під час проведення окремих змагань у Парижі. Серед таких артистів – відома українська виконавиця Джамала. Її виступ відбудеться 28 липня о 15:30. Артистка дасть концерт на сцені українського дому Volia Space у Парижі.

Також ми розповідали, що у столиці Франції затримано громадянина Російської Федерації за підозрою у спробі зриву відкриття Олімпіади. 40-річний росіянин Кирило Грязнов, затриманий у Парижі, судячи з усього, працював на ФСБ.

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