Цього року літня Олімпіада відбудеттся саме у французькій столиці.

Мер Парижа Анн Ідальго не хоче бачити білоруських та російських спортсменів у своєму місті під час літньої Олімпіади цього року - навіть якщо вони виступатимуть під нейтральним прапором. Про це вона заявила в розмові з журналістами Reuters.

"Хоча це рішення не в моїй компетенції, особисто я вважаю за краще, щоб російські спортсмени не приїжджали. Вважаю Путіна диктатором, який загрожує Європі загалом і веде війну проти України, позбавляючи її права існування як народу та нації. Нехай це буде навіть під нейтральним прапором. Адже ми знаємо, який акцент робить Путін на росіянах, як спортсменах", – заявила Ідальго.

Водночас із цим, в Москві заявили, що не будуть бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі цього року. При цьому керівник Російського олімпійського комітету Станіслав Поздняков розкритикував Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який і так вже пішов на поступки, дозволивши росіянам виступити під нейтральним прапором.

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"Ми ніколи не підемо на шлях бойкоту (Ігор). Ми завжди будемо підтримувати наших спортсменів. Але ми підкреслюємо, що умови, висунуті МОК, є нелегітимними, несправедливими та неприйнятними", - заявив він.

Допуск росіян на Олімпійські ігри: що треба знати

Міжнародний олімпійський комітет дозволив спортсменам з РФ та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх, які пройдуть з 26 липня по 11 серпня в Парижі. Втім, учасники з цих країн мають виступати як "нейтральні" особи – без прапорів, емблем або національних гімнів своїх країн.

Крім того, Олімпійський комітет дозволяє участь для громадян з РФ та РБ лише в індивідуальних видах спорту. До змагань не допускатимуться спортсмени, які підтримують війну проти України чи мають контракт зі збройними силами своїх країн.

Раніше стало відомо, що російські спортсмени не братимуть участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року у змаганнях зі спортивної гімнастики навіть у "нейтральному" статусі.

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