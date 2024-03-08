Відомо, що в Міжнародній федерації тенісу заявили, що російські та білоруські спортсмени можуть брати участь у змаганнях лише під нейтральним статусом.

Російський тенісист Данило Медведєв заявив, що планує взяти участь в Олімпійських іграх, які відбудуться в Парижі, під нейтральним статусом, пише Reuters.

Він наголосив, що "з нетерпінням" чекає на участь в змаганнях, адже мав позитивний досвід в Токіо три роки тому, коли йому вдалося дійти до чвертьфіналу в одиночному розряді змагань.

"Якщо я зможу, я буду там. Буду грати в одиночному і парному розрядах. Щодо нейтрального прапора, я буду дотримуватися правил. Якщо він буде під нейтральним прапором, я буду грати під нейтральним прапором і намагатимусь змагатися там, показувати хороший теніс і намагатимусь виграти, напевно", - зазначив спортсмен.

Відео дня

Відомо, що тенісисти з Росії та Білорусі вже беруть участь в турнірах ATP і WTA як нейтральні гравці. Щодо Олімпійських ігор, то змагання з тенісу почнуться 27 липня.

Загалом Олімпіада у Парижі триватиме з 26 липня по 11 серпня.

Правила для російських та білоруських спортсменів щодо участь в змаганнях

Відомо, що в середу Міжнародна федерація тенісу повідомила, що російські та білоруські спортсмени можуть брати участь в Олімпійських іграх під нейтральним статусом, не маючи прапорів, емблем та гімнів.

Відомо, що спортсменам цих країн було заборонено змагатися на міжнародному рівні після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україні в 2022 році, в чому країні допомагала й Білорусь.

Проте вже в березні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет опублікував перелік рекомендацій для міжнародних спортивних федерацій, аби ті дозволили спортсменам з РФ та Білорусі повернутися.

Літні Олімпійські ігри 2024: останні новини

Раніше олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан засудила рішення МОК допустити до Олімпійських ігор росіян та білорусів під нейтральним прапором. За її словами, представники країн-агресорів не повинні брати участь в змаганнях в будь-якому статусі.

Як писав УНІАН, спортсмени РФ не будуть брати участі на Олімпіаді-2024 у змаганнях зі спортивної гімнастики. Їм не дозволили перебувати на змаганнях навіть під нейтральним статусом.

"Останнім шансом російських та білоруських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри була серія етапів Кубка світу. European Gymnastics не підтримала повернення російських та білоруських спортсменів до змагань, через що вони втратили можливість поборотися за ліцензії через чемпіонат Європи", - йдеться у матеріалі видання "Суспільне.Спорт".

Вас також можуть зацікавити новини: