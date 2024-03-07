Атлетам з країни-агресора заборонили участь в Іграх навіть у "нейтральному" статусі.

Російські спортсмени не братимуть участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року у змаганнях зі спортивної гімнастики навіть у "нейтральному" статусі, адже вони втратили останню можливість відібратися на Ігри. Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Видання нагадує, що у листопаді 2023 року Міжнародна федерація гімнастики затвердила критерії нейтралітету для спортсменів з Росії та Білорусі. Вони відкривали можливість для гімнастів з цих країн відібратися на Олімпіаду в особистих турнірах, хоча й не могли бути представлені в командних змаганнях.

"Останнім шансом російських та білоруських спортсменів відібратися на Олімпійські ігри була серія етапів Кубка світу. European Gymnastics не підтримала повернення російських та білоруських спортсменів до змагань, через що вони втратили можливість поборотися за ліцензії через чемпіонат Європи", - йдеться у матеріалі.

Також зазначається, що на трьох із чотирьох етапів Кубка світу російські гімнасти не були представлені як "нейтральні". Відтак, росіяни достроково втратили шанси поборотися за олімпійські ліцензії на якомусь зі снарядів.

"На попередній Олімпіаді у Токіо російські спортсмени, що були представлені у складі збірної ОКР, вибороли вісім нагород у спортивній гімнастиці", - пише ЗМІ.

Олімпіада-2024 і російські спортсмени

Спортсменів з РФ і Білорусі допустили до участі в Олімпіаді, що відбудеться цього року у Парижі. При цьому спортсмени з цих країн зможуть брати участь в Олімпійських іграх лише у нейтральному статусі.

Крім того, на змаганнях на жодному офіційному об'єкті і офіційному заході не буде демонструватися прапор, гімн, кольори або будь-яка інша ідентифікація Росії або Білорусі. Також не будуть запрошені урядові або державні чиновники цих країн.

Після цього зірки українського спорту виступили проти допуску росіян до Олімпіади-2024.

Низка українських спортсменів записали звернення, в якому виступили проти скандального рішення МОК. Участь у ролику взяли Андрій Ярмоленко, Марта Костюк, Жан Беленюк, Михайло Романчук, Анна Рижикова та Ярослава Магучіх.

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