Українська Федерація з дзюдо однією з перших почала бойкотувати міжнародні змагання, де брали участь росіяни та білоруси.

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва прокоментував намагання росіян повернутися у міжнародний спорт в "нейтральному статусі", зокрема, для участі у Чемпіонаті Європи з дзюдо, який відбудеться на початку листопада у Франції.

В ефірі телемарафону він зазначив, що українська Федерація з дзюдо одна з перших почала бойкотувати міжнародні змагання, де брали участь росіяни та білоруси, навіть якщо це було у "нейтральному статусі".

"Зараз у нас досить складна ситуація. 3-5 листопада у французькому місті Монпельє буде Чемпіонат Європи з дзюдо. Президент російської Федерації з дзюдо Сергій Соловейчик відкрито заявив, що команда готується до Чемпіонату Європи. Ми, звісно, зі свого боку звернулися до Європейської федерації дзюдо, підключили наше МЗС, щоб не допустити цього. Тому що це буде такий сигнал не тільки для дзюдо, для всіх видів спорту. Враховуючи, що Олімпіада (відбудеться) через рік у Франції, якщо зараз росіян допустять, поставлять їм візи, це буде сигнал для інших видів спорту: дивіться, росіяни були у Франції, змагання пройшли у "нейтральному статусі", так що все добре", – акцентував Дуброва.

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За словами головного тренера національної збірної, напередодні закінчилася офіційна реєстрація на Чемпіонат Європи з дзюдо, і "росіян не зареєстровано". Команди з "індивідуальних нейтральних атлетів" в онлайн-системі немає. Водночас не виключено, що, всупереч правилам, вони можуть з’явитися у списках за декілька днів до початку змагань.

"Розслаблятися не потрібно, тому що їх можуть зареєструвати, мені здається, навіть і в останній день до виїзду або за два-три дні до початку змагань. Ну це вже буде порушенням з боку Європейської федерації дзюдо. На даний момент їх не зареєстровано. Зареєстровано 44 країни, більше 350 учасників, команди з іndividual neutral athletes (INA – індивідуальні нейтральні атлети) немає. Але будемо чекати. Ми готуємося до змагань, плануємо виступати, але побачимо. Остаточне рішення вже будемо приймати, звісно, перед самим виїздом на змагання", – підкреслив Дуброва.

Він зазначив, що складнощі полягають в тому, що у Міжнародній федерації дзюдо обрали позицію "спорт поза політикою". Голова федерації Маріус Візор раніше публічно висловлювався про прихильне ставлення до російського диктатора.

"Дуже проросійська федерація. Достатньо почитати в інтернеті, як президент Візор до початку війни висловлювався про Путіна, захоплювався ним. Тобто таку позицію вони обрали – спорт поза політикою. Навіть така була риторика, що це ж добре, що вони (росіяни – УНІАН) беруть участь у спортивних змаганнях, а не йдуть воювати, якщо ми їх не будемо пускати до змагань, то вони підуть убивати", – розповів Дуброва.

Щодо ставлення до можливої присутності росіян на міжнародних змаганнях з боку інших збірних, то зазвичай на словах вони висловлюють підтримку позиції України, але на практиці – не готові бойкотувати, каже тренер.

"Насправді нічого не змінюється. Тобто йдуть змагання в тому ж режимі, як вони і були. Багато хто пише смс-повідомлення або коли зустрічаємося кажуть, що "ми вас підтримуємо, ми вас розуміємо, і погано що ви не берете участь, насправді їх не повинно бути, але позиція така, що ми всі беремо участь". Тобто, на словах підтримка є, а по факту, на ділі немає", – пояснив ситуацію Дуброва.

Він додав, що росіяни в дзюдо підстрахувались, і спортсменам збірної взагалі заборонили висловлювати публічно будь-яку політичну позицію – навіть у соцмережах.

"У них соцмережі пусті або лише спорт. Останній приклад – коли розпочалася війна в Ізраїлі, то олімпійський чемпіон (російський дзюдоїст – УНІАН) Хасан Халмурзаєв в Інстаграм виклав палестинський прапор. І одразу – я так розумію, що був тиск від світової федерації – РФ відсторонила його на невизначений термін від змагань. З формулюванням, що у них в збірній заборонено висловлювати якісь політичні уподобання у соцмережах або у відкритому доступі", –.розповів Дуброва

Резюмуючи намагання росіян повернутися у міжнародний спорт в "нейтральному статусі", головний тренер збірної України з дзюдо зауважив, що не розуміє, "який сенс їхати на змагання і не представляти свою країну, виступаючи у нейтральному статусі, без прапора і гімна своєї країни".

РФ у міжнародному спорті: важливі новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі та оприлюднив ряд вимог до спортсменів РФ і Білорусі, яких можуть повернути до змагань. При цьому залишилася заборона виступати в командних видах спорту.

У відповідь Україна заборонила українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні представники Росії та Білорусі.

У липні стало відомо, що Україна частково припинила бойкот спортивних змагань за участі росіян і білорусів. Зазначалося, що українські спортсмени зможуть виступати разом із білорусами і росіянами на міжнародних спортивних змаганнях тільки за умови, якщо представники цих країн братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

12 жовтня Міжнародний олімпійський комітет призупинив членство Олімпійського комітету Росії. Так МОК відреагував на те, що ОКР вирішив "включити" до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

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