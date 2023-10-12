МОК покарав ОКР за рішення включити до свого складу регіональні комітети окупованих територій України.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) призупинив членство Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Рішення було прийнято у відповідь на рішення ОКР включити до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України.

В МОК заявили, що це порушення Олімпійської хартії, оскільки це також порушує територіальну цілісність НОК України, визнану Міжнародним олімпійським комітетом.

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"Виконком МОК вирішив дискваліфікувати ОКР до подальшого повідомлення. Рішення ОКР включити до свого складу регіональні комітети Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей порушує територіальну цілісність НОК України.

Відсторонення передбачає, що ОКР більше не може функціонувати в якості Національного олімпійського комітету і отримувати фінансування від олімпійського руху", - заявив офіційний представник МОК Марк Адамс.

Також повідомляється, що МОК залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з російським паспортом в Олімпіаді-2024 і Олімпіаді-2026.

Нагадаємо, 5 жовтня Олімпійський комітет Росії включив до свого складу регіональні організації окупованих українських територій, а саме Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіян допустили до Паралімпіади-2024.

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