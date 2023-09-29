У Парижі наступного літа російські параатлети будуть брати участь у змаганнях.

Російські параатлети зможуть виступити на майбутніх Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Це стало можливим після того, як на генасамблеї МПК члени організації не підтримали повне призупинення членства НПК Росії.

Нагадаємо, що росіяни та білоруси не були представлені на зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні, що відбулася незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Восени 2022 року МПК призупинив членство Росії в організації, позбавивши всіх прав, за винятком обов'язку сплачувати членський внесок. Паралімпійські ігри-2024 відбудуться з 28 серпня до 8 вересня.

Бан російському спорту

Нагадаємо, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допустити російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, але тільки в нейтральному статусі і при виконанні ряду умов.

Також повідомлялося, що Україна може бойкотувати Олімпійські ігри у Парижі, якщо до змагань допустять спортсменів з РФ і Білорусі.

У липні Міжнародний олімпійський комітет заявив, що не буде запрошувати РФ і Білорусь до участі в Олімпіаді-2024.

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