Одна з країн запровадить обмеження на в’їзд для спортсменів із РФ

МЗС у стислі терміни підготує пропозицію щодо зміни попереднього рішення уряду стосовно в’їзду росіян.

МЗС Фінляндії готує додаткові заходи щодо обмеження в’їзду росіян, зокрема професійних спортсменів. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Петтері Орпо, пише Yle.

За його словами, нові заходи підготують у стислі терміни. Орпо вважає, що повна заборона на в’їзд росіян до Фінляндії була б "послідовним рішенням".

"З 2022 року, коли почалася війна, ми обмежуємо в’їзд росіян. Зокрема, не видаємо туристичні візи. Зараз ми хочемо отримати можливість відмовляти у в’їзді, зокрема, професійним спортсменам", - сказав Орпо.

Відео дня

Міністр закордонних справ Еліна Валтонен написала у соцмережі X, що МЗС у стислі терміни підготує пропозицію щодо зміни попереднього рішення уряду, що стосується в’їзду росіян.

"Росія має припинити свою загарбницьку війну в Україні", - підсумувала вона.

Як зазначає видання, наступного тижня в Гельсінкі відбудуться два матчі НХЛ, у яких мають брати участь і російські гравці. Спортсмени з Росії також мають приїхати на турнір з фігурного катання Finlandia Trophy, який відбудеться в Гельсінкі 20-21 листопада, та на етап Кубка світу з лижних гонок у Рука 27-29 листопада.

Російські спортсмени

Нещодавно прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські хокеїсти не зіграють на молодіжному чемпіонаті світу, який відбудеться в канадських Едмонтоні та Ред-Дірі наприкінці грудня цього року та в січні наступного року.

Раніше національні федерації хокею Норвегії, Данії, Швеції та Чехії заявили, що відмовляться грати проти Росії на чоловічому чемпіонаті світу з хокею, який відбудеться наступного року в Німеччині.

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