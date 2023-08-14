Глава уряду України заявив, що Київ рішуче бойкотуватиме Олімпіаду у Парижі, якщо російським та білоруським спортсменам не заблокують в ній участь.

Спорт та воєнна агресія несумісні, тому не можна допустити спортсменів РФ та Білорусь до участі в Олімпійських іграх у Парижі, заявив глава українського уряду Денис Шмигаль.

Чиновник вкотре висловився про "злочинне" рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо цього питання. Він нагадав, що Мінськ та Москва "заплямували себе кров’ю українців".

"Держави, які заплямували себе кров’ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх", - підкреслив він.

Вбито 340 представників українського спорту, сили РФ знищили або завдали руйнувань 343 спортивним об'єктам й продовжує щодня цілити дронами та ракетами по Україні, зазначив Шмигаль.

За його словами, Київ рішуче бойкотуватиме Олімпійські ігри в Парижі, якщо МОК не змінить своєї позиції. Наразі вже сформована потужна міжнародна коаліція "за чесний спорт", де проти злочинів РФ й Білорусі виступають 35 держав світу.

"Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади", - вказав прем'єр-міністр України.

МОК вагається проявити рішучість щодо Олімпіади

Нагадаємо, Україна обурена рішенням МОК від 28 березня 2023 року дозволити представникам Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх в якості "нейтральних спортсменів". Київ вважає, що спорт не є поза політикою, тому неправильно робити такі поступки країнам, які причетні до вбивства багатьох українців.

Після численних звернень до МОК з цього приводу, Комітет все ще не озвучив зворотнього рішення. 13 липня там заявили, що не будуть запрошувати РФ і Білорусь на Олімпіаду-2024 у Парижі, проте головне рішення про участь спортсменів країн у змаганнях - не скасували. Там кажуть, що дійдуть до цього "у відповідний час".

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