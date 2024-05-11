Сергій Савелій майже 40 років працював у спортивній журналістиці.

Український спорт втратив ще одну легенду. У суботу, 11 травня, помер спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій, легендарний закадровий голос, який десятиліттями супроводжував трансляції спортивних подій на українському ТБ. Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на рідних журналіста.

Сергію Савелію було 68 років, останнім часом він мав серйозні проблеми зі здоров’ями. Про час та місце прощання з журналістом рідні обіцяють повідомити пізніше.

Як телевізійний коментатор спортивних подій Сергій Савелій добре відомий старшому поколінню українських вболівальників. Він більше 40 років працював на телебаченні, з них 37 – в спортивній редакції.

Савелій коментував змагання 12-ти Олімпійських ігор, 10 з них висвітлював безпосередньо з місця подій. Саме він коментував найперший матч першого чемпіонату України з футболу у 1992 році.

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Також ми розповідали, що стали відомі фіналісти футбольної Ліги Європи. Фінал цього престижного чемпіонату запланований на 22 травня і пройде в ірландському Дубліні.

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