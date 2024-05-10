Наразі Усик активно готується до вирішального бою з Ф'юрі.

Американський журнал The Ring оприлюднив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Новим лідером рейтингу став боксер з Японії Наоя Іноуе. Нещодавно він захистив титул абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі під час бою з Луїсом Нері, передає Sport.ua.

Друге місце посів американець Теренс Кроуфорд, який 3 серпня у Лос-Аджелесі буде битися у 1-й середній вазі проти Ісраїла Мадримова з Узбекистана.

Щодо українського боксера Олександра Усика, то він отримав третю сходинку в рейтингу. Вже 18 травня він проведе поєдинок за абсолют хевівейту проти Тайсона Ф'юрі.

Відео дня

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring:

Наоя Інуе (Японія);

Теренс Кроуфорд (США);

Олександр Усик (Україна);

Сауль Альварес (Мексика);

Артур Бетербієв (Росія);

Дмитро Бівол (Росія);

Еррол Спенс (США);

Джервонта Девіс (США);

Джессі Родрігес (США);

Дзунто Накатані (Японія).

Своєю чергою британський боксер та колишній суперник Усика Тоні Белью впевнений в тому, що український спортсмен стане наступним абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі і переможе Тайсона Ф'юрі. Про це він сказав в коментарі для talkSPORT Boxing.

За словами Белью, Ф'юрі може створити труднощі, проте в результаті Усик буде контролювати перебіг поєдинку та переможе одноголосним рішенням суддів.

"Робота, яку Усик виконав проти Гассієва в Росії, була абсолютно феноменальною. Він не пропустив жодного удару. Це те, що він здатний зробити, коли виходить у ринг. Усик адаптується до будь-якого стилю, з яким він стикається. Тайсон може створити певні проблеми на ранній стадії поєдинку через свої габарити, але врешті-решт Усик адаптується, пристосується і контролюватиме перебіг бою", - запевнив боксер.

Бій Усика та Ф'юрі: останні новини

Раніше промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про "секретну зброю" боксера. За його словами, її немає у Тайсона Ф'юрі.

"Я можу розповісти вам про секретну зброю Усика, проблема тільки в тому, що це не секрет. Його зброя - це його розум, його серце, його досвід і боксерські навички. І головне, що в ньому відрізняється від Тайсона Ф'юрі, - це його дисципліна. Це те, що робить його великим, і це його найсильніша зброя", - пояснив Красюк.

Також на початку квітня Усик продемонстрував, як готується до бою з Ф'юрі. Спортсмен показав, як працює з грушею на розтяжках. На відео можна побачити, що він навіть не дивиться на тренувальний снаряд.

Вас також можуть зацікавити новини: