Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня у Дубліні (Ірландія).

Відбулися матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи. У фінал турніру вийшли німецький "Баєр" та італійська "Аталанта".

У півфіналі "Баєр" зіграв проти італійської "Роми". Гра завершилася із рахунком 2:2 (4:2 за підсумками двох матчів). У "Роми" два пропущених – Манчіні забив автогол на 83 хвилині, ще один мʼяч у ворота італійців згодом відправив Станішич.

У "Баєра" також два пропущених мʼячі – Паредес забив на 43 (пен) та 66 (пен) хвилинах.

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Тим часом "Аталанта" змагалася за вихід у фінал із французьким "Марселем". Гра завершилася із рахунком 3:0. Голи забивали Лукман, Руджерi та Туре. Нагадаємо, що перша гра між цими клубами завершилася із рахунком 1:1.

Фінал Ліги Європи відбудеться 22 травня у Дубліні (Ірландія).

Хто зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів

Нагадаємо, у середу, 8 травня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, на полі зустрілися "Реал" і "Баварія". У фінал пройшов іспанський "Реал".

Днем раніше німецький футбольний клуб "Боруссія" Дортмунд переміг французький "ПСЖ", ставши першим фіналістом сезону Ліги Чемпіонів.

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Матч завершився рахунком 0:1, на 50 хвилині захисник "Боруссії" Матс Гуммельс забив єдиний гол.

Таким чином, у фіналі мадридський "Реал" зустрінеться із "Боруссією" Дортмунд. Матч відбудеться 1 червня в Лондоні, на стадіоні "Вемблі".

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