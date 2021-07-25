Титулована Ольга Харлан постарається завоювати своє перше індивідуальне олімпійське золото.

26 липня на Олімпіаді-2020, яка проходить в Токіо, буде розіграно 21 комплект медалей.

У третій день боротися за медалі для української скарбнички будуть олімпійська чемпіонка Пекіну Ольга Харлан (індивідуальна жіноча шабля), плавці Ігор Трояновський та Денис Кесіль (попередній заплив на дистанції 200 метрів батерфляєм), стрибуни у воду Олексій Середа та Олег Сербін (синхронні стрибки з 10 метрів) та важкоатлетка Каміла Конотоп.

Також медалі розігруватимуться у командному чоловічому багатоборстві зі спортивної гімнастики, де Україну представлять Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Петро Пахнюк та Євген Юденков.

Крім того, на Олімпіаді свій шлях продовжить тенісистка Еліна Світоліна (зіграє проти представниці Австралії), Ірина Маловічко (стендова стрільба, другий раунд кваліфікації) та Коу Лей (настільний теніс). Також свій матч групового етапу зіграє бадмінтоністка Марія Улітіна. А сестри Кіченок в парному розряді великого тенісу продовжать свої виступи - їх чекає гідний суперник у вигляді італійського тандему.

Трансляцію Олімпійських ігор можна дивитися на телеканалі "UA: Перший". Також Ігри показують Eurosport 1 та Eurosport 2 - перегляд цих каналів доступний, в тому числі на медіасервісі MEGOGO.

Враховуючи різницю в часі між Токіо і Києвом, частина змагань почнеться в нічний для України час.

Розклад трансляцій фіналів 26 липня

00.30 - 3.00. Тріатлон.

3.55 - 12.00. Фехтування. Чоловіча рапіра, інд.; жіноча шабля, інд. (Ольга Харлан).

3.00 - 11.15. Стендова стрільба. Українка Ірина Маловічко пробилась до другого раунду кваліфікації.

3.00 - 7.55. Скейтбординг. Жінки, вулиця.

4.30 - 6.40. Плавання. Чоловіки - 100 м брас, 4х100 вільним стилем. Жінки - 100 м батерфляй, 400 м вільним стилем.

13.20. Попередні запливи на дистанції 200 м батерфляєм. Україну представлять Ігор Трояновський й Денис Кесіль.

7.45 - 11.25. Стрільба з лука. Чоловічі збірні.

8.00 - 10.45. Гребля на байдарках й каное. С-1 слалом, мужчини.

9.00 - 11.00. Велоспорт, маунтинбайк. Мужчини.

9.00 - 10.00. Стрибки у воду. Синхрон, 10 м, мужчини. Україну представить Олексій Середа й Олег Сербін.

11.00 - 13.40. Дзюдо. Мужчини - 73 кг; жінки - 57 кг.

13.00 - 16.00. Спортивна гімнастика. Чоловіче командне багатоборство. Тут виступить українська збірна (Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Петро Пахнюк та Євген Юденков).

13.00 - 16.40. Тхеквондо. Мужчини - 80 кг; жінки - 67 кг.

13.50 - 16.00. Важка атлетика. Жінки - 55 кг (Каміла Конотоп).

14.00 - 16.10. Настільний теніс. Змішанні пари.

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Автор: Артем Будрін