Ольга Харлан переконана, що спорт і політика перетинаються.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан висловила думку, що українським спортсменам краще не фотографуватись із російськими.

Про це вона сказала YouTube-каналу DOROTYE, коментуючи недавній скандал, пов'язаний з фотографією легкоатлетки Ярослави Магучіх з росіянкою на Олімпіаді.

"Чи проводиться серед спортсменів ідеологічна робота? Начебто так. У мене було таке питання в Ріо-2016. Хто повинен це робити? Можливо, тренер, начальники якісь. Або вже сам спортсмен повинен розуміти. У когось був такий досвід, як у мене, наприклад. У Верняєва було таке, коли він запостив фотку. Мені взагалі прилетіло за те, що я просто на п'єдесталі з ними стояла, під гімн. Що мені треба було зробити? Піти?", - сказала Харлан.

Спортсменка підкреслила, що не стала б зараз робити фото з росіянами:

"У мене немає фотографій з ними. Але я б, напевно, утрималася від цього"

Вона сказала, що спорт і політика перетинаються, тому українським спортсменам краще не фотографуватися з російськими:

"Як не крути так. Як би хто не говорив, що спорт поза політикою. Це завжди суб'єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я б утрималася від фотографій. Я шанобливо ставлюся до всіх своїх суперниць з інших країн і з Росії. Я дуже поважаю їх, а вони поважають мене. У такій ситуації, яка у нас в країні, краще цього не робити".

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Харлан також зазначила, що зі спортсменами необхідно проводити інструктаж перед тим, як вони відправляються на Олімпійські ігри: "З тією ситуацією, яка зараз у нас в країні, це повинно бути".

Скандал навколо обіймів Магучіх і Ласіцкене

Автор: Антон Дудар