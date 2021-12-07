Українська фехтувальниця Ольга Харлан висловила думку, що українським спортсменам краще не фотографуватись із російськими.
Про це вона сказала YouTube-каналу DOROTYE, коментуючи недавній скандал, пов'язаний з фотографією легкоатлетки Ярослави Магучіх з росіянкою на Олімпіаді.
"Чи проводиться серед спортсменів ідеологічна робота? Начебто так. У мене було таке питання в Ріо-2016. Хто повинен це робити? Можливо, тренер, начальники якісь. Або вже сам спортсмен повинен розуміти. У когось був такий досвід, як у мене, наприклад. У Верняєва було таке, коли він запостив фотку. Мені взагалі прилетіло за те, що я просто на п'єдесталі з ними стояла, під гімн. Що мені треба було зробити? Піти?", - сказала Харлан.
Спортсменка підкреслила, що не стала б зараз робити фото з росіянами:
"У мене немає фотографій з ними. Але я б, напевно, утрималася від цього"
Вона сказала, що спорт і політика перетинаються, тому українським спортсменам краще не фотографуватися з російськими:
"Як не крути так. Як би хто не говорив, що спорт поза політикою. Це завжди суб'єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я б утрималася від фотографій. Я шанобливо ставлюся до всіх своїх суперниць з інших країн і з Росії. Я дуже поважаю їх, а вони поважають мене. У такій ситуації, яка у нас в країні, краще цього не робити".
Читайте такожОлімпійський призер з України Горуна пояснив, чому їздив до Росії "ділитися досвідом"
Харлан також зазначила, що зі спортсменами необхідно проводити інструктаж перед тим, як вони відправляються на Олімпійські ігри: "З тією ситуацією, яка зараз у нас в країні, це повинно бути".
Скандал навколо обіймів Магучіх і Ласіцкене
- У серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх та її російська колега Марія Ласіцкене зробили спільні фото після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Через обійми з росіянкою спортсменку Магучіх викликали "на килим" до Міністерства оборони.
Український каратист Горуна заступився за легкоатлетку Магучіх і агресивно заявив що спорт знаходиться поза політикою.
Беленюк також коментував скандал з медалісткою Магучіх і виступив проти "цькування дитини".
Мовний омбудсмен говорив про скандал навколо медалістки, що спортсмени повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".
Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон називала Магучих "біомусором".
Через кілька днів Магучіх вперше прокоментувала фото з російською спортсменкою і підкреслила, що в цьому не було "політичної позиції".
У НОК і ФЛАУ також говорили про "спорт поза політикою" і вступалися за Магучіх, згодом до захисту медалістки приєднався міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Потім легкоатлетка дала розгорнутий коментар і виправдалася тим, що обіймалася з росіянкою "на емоціях". Крім цього, Магучих звернулася до українців у мережі та зазначила, що вона "вірна Україні".
У Міністерстві оборони потім провести бесіду з легкоатлеткою, а росіянка Марія Ласіцкене заявила, що з повагою ставиться до Магучих та інших українських спортсменок.
Скандал отримав продовження після того, як Магучіх і ще одна українка Ірина Геращенко знову опинилися на одному фото з Ласіцкене.