Ольга Харлан була в Токіо разом зі своїм хлопцем, який також виступав на Олімпіаді.

Українська шаблістка Ольга Харлан зізналася, що у неї був секс на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це вона розповіла, відповідаючи на питання в проекті "ОТДУШИВДУШУ" на YouTube.

"Чи був секс на Олімпіаді? Був. У мене там хлопець був, звичайно. Ми ж повинні були зачекинитися (сміється). Ліжка нормально все витримували, не переживайте, все ок", - розповіла спортсменка, маючи на увазі так звані "антисекс-ліжка" з картону в олімпійському селищі.

"Не перед змаганнями, після. Не було перед моїми змаганнями, перед його змаганнями теж не було. Тому у мене і немає медалі", - пожартувала Харлан.

Нагадаємо, що Харлан зустрічається з італійським фехтувальником Луїджі Самеле. На Олімпіаді в Токіо він завоював дві срібні медалі (в особистій і командній першості).

Харлан в Токіо не змогла виграти медаль. Українка сенсаційно вилетіла вже в першому раунді.

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Автор: Антон Дудар