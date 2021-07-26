Ольга Харлан не змогла подолати перший раунд змагань.

Титулована українська шаблістка Ольга Харлан покинула Олімпійські ігри в Токіо.

Харлан поступилася в першому ж поєдинку на турнірі - на стадії 1/16 фіналу. українська спортсменка програла китаянці Ян Хен'юй.

Харлан вигравала з рахунком 6:2, але пропустила 6 уколів поспіль. Потім українка переламала хід поєдинку і вийшла вперед (11:10), але вирішальна частина поєдинку залишилася за китаянкою. Підсумковий рахунок - 12:15.

"Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями", - зазначила Харлан після поразки.

Харлан вже не виступить на Олімпіаді в Токіо, оскільки жіноча збірна з фехтування на шаблі на Ігри не кваліфікувалася.

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Нагадаємо, що раніше Харлан вигравала золото і срібло Олімпійських ігор у командній шаблі, а в індивідуальній першості двічі брала бронзу. У Токіо вона також розглядалася як претендента на медалі.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист ігор Рейзлін.

Павло Коростильов та Олена Костевич посіли четверте місце в кульовій стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів.

Автор: Антон Дудар