Ольга Харлан поки схиляється до того, що не виступатиме ще три роки.

Українська шаблістка Ольга Харлан, яка на Олімпіаді в Токіо несподівано програла вже в першому раунді, розповіла про те, чи планує виступати на Олімпійських іграх у 2024 році.

Про це вона сказала в програмі "Сніданок з 1+1".

"Дайте мені час. Звичайно, я думаю про це, звичайно, хочеться. Зараз це більше ні, ніж так, але я знаю себе. Знаю, що через якийсь час, можливо, я передумаю. Якщо чесно, після Ріо була така ж думка, пауза, може, повернуся, може, не повернуся. І через півроку знову почала фехтувати".

Харлан підкреслила, що найближчим часом не тренуватиметься:

"Я переключуся з фехтування, хочу пожити без шаблі - це правда. Поки що не хочу брати шаблю в руки. Я думаю, що це пройде. Я з початку 2021 року спала з думкою, що у мене Олімпійські ігри, 26 липня я повинна бути готова. І це було дуже довго".

Крім того, фехтувальниця розповіла про причини своєї невдачі в Токіо. Спортсменка підкреслила, що на неї вплинуло те, що за півтора року у неї були тільки одні змагання, а також позначилися великі очікування.

Ольга Харлан: досягнення

Раніше Харлан виграла вже чотири медалі на Олімпійських іграх. Вона ставала чемпіонкою в командній шаблі в 2008 році, а також вигравала срібло в команді в 2016-му. В індивідуальній першості Харлан двічі брала бронзу (в 2012 і 2016 роках).

Харлан - шестиразова чемпіонка світу і восьмиразова чемпіонка Європи. Всього на її рахунку 34 медалі на чемпіонатах світу та Європи.

Перед Олімпіадою в Токіо Харлан була першим номером світового рейтингу.

Автор: Антон Дудар