Російські окупанти вдарили по Драмтеатру в центрі Чернігова.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан відреагувала на обстріл Чернігова російськими окупантами.

У своєму Instagram відома спортсменка залишила коротке повідомлення.

"Чернігів. Які ж тварюки", - написала Харлан.

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19 серпня російські окупанти атакували центр Чернігова, попередньо, з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Станом на 15:25 відомо про 7 загиблих, включаючи дитину і 117 постраждалих в результаті удару по Драмтеатру в Чернігові.

Як зазначили в МВС України, в результаті російського ракетного удару сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею.

Нагадаємо, 27 липня Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування ради відмови потиснути руку російській суперниці Анні Смирновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

На тлі скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав українській спортсменці автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024, а виконком Міжнародної федерації фехтування призупинив дискваліфікацію спортсменки на чемпіонаті світу в Мілані.

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