10 українських спортсменів виступали під іншим прапором.

Збірна України на Олімпійських іграх в Токіо встановила антирекорд, взявши лише одну золоту медаль.

Зате 10 нагород завоювали наші співвітчизники, котрі погодилися виступати під прапорами інших держав. Дві золоті, дві срібні та шість бронзових нагород - ось чим Україна могла б поповнити свою скарбничку медалей.

Розповідаємо історію кожного олімпійця, якого втратила Україна.

Артем Долгопят (Ізраїль, спортивна гімнастика)

Артему було 12 років, коли його сім'я переїхала до Ізраїлю. Хлопець почав відвідувати секцію зі спортивної гімнастики ще в місті Дніпро, але в підсумку доля розпорядилася так, що він став олімпійським чемпіоном у складі збірної Ізраїлю.

Україна в Токіо вперше в історії залишилася без медалей в спортивній гімнастиці.

Марина Голядкіна (Росія, артистичне плавання)

Марина народилася у Донецьку. У 2015-му році вона прийняла російське громадянство. В Токіо у складі збірної ОКР 24-річна Марина виграла золоту медаль у командних змаганнях з артистичного плавання.

А ще у 2013-му році Марина була бронзовим призером чемпіонату світу в складі збірної України.

Ірина Зарецька (Азербайджан, карате)

25-річна Зарецька є уродженкою Одеси. Честь України Ірина захищала до 2015 року, а потім через кращі умови перебралася до збірної Азербайджану. У 2018 році вона стала чемпіонкою світу з карате, а на Олімпіаді-2020 виборола срібну медаль.

Анастасія Близнюк (Росія, художня гімнастика)

Анастасія родом з Запоріжжя, але у 6 рочків вона переїхала до Росії разом з сім'єю (річ у тім, що її батько футболіст та тренер і на тому етапі кар'єри він опинився в РФ). Близнюк сформувалася як спортсменка в Росії й вирішила виступати під "триколором". Анастасія дворазова олімпійська чемпіонка (2012, 2016) у груповому багатоборстві з художньої гімнастики в складі російської команди. В Токіо-2020 вона здобула срібну медаль так само в груповому багатоборстві.

Сергій Тарновський (Молдова, веслування)

Сергій є львів'янином. За збірну Молдови Тарновський почав виступати з 2013 року. На Олімпіаді-2016 він став бронзовим призером, але через допінг-скандал втратив цю нагороду. А ось вже на Іграх в Токіо Сергій цілком легітимно виграв бронзову медаль у змаганнях каное-одиночок на дистанції 1000 метрів.

Марія Стадник (Азербайджан, боротьба)

Стадник ще одна уродженка Львова. 33-річна спортсменка у складі збірної України була чемпіонкою світу 2005 року серед юніорів. У 2007-му році Стадник через конкуренцію з Іриною Мерлені не потрапила до збірної України й прийняла пропозицію виступати за Азербайджан. В Токіо-2020 Марія виграла бронзу, в Ріо-2016 - срібло, в Лондоні-2012 - теж срібло, а в Пекіні-2008 знову бронзу.

Олександр Бондар (Росія, стрибки у воду)

Бондар народився в Луганську. У 2015 році Сашко прийняв громадянство Росії. На Олімпіаді-2020 Бондар виграв бронзу у синхронних стрибках з 10-метрової вишки в тандемі.

Ірина Кіндзерська (Азербайджан, дзюдо)

Кіндзерська народилася в Кам'янці-Подільському. З 2017 року Ірина представляє Азербайджан. Вона переїхала туди, оскільки вийшла заміж за азербайджанця. У Токіо Ірина здобула бронзову нагороду.

Зауважимо, що Кіндзерська на Олімпіаді-2012 в Лондоні посіла п'яте місце під українським прапором.

Антон Плесной (Грузія, важка атлетика)

Антон є дніпрянином. Громадянство Грузії Плесному надали у 2018 році й з того часу він виступає за грузинську федерацію важкої атлетики. На Олімпіаді-2020 Антон для Грузії виграв "бронзу".

Гліб Бакши (Росія, бокс)

Гліб є кримчанином. Після окупації півострову Бакши перейшов на сторону Росії й почав виступати за неї. На Олімпіаді в Токіо Гліб став бронзовим призером. У півфіналі Бакши поступився бразильському боксеру, котрий у фіналі нокаутував українця Олександра Хижняка.

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Автор: Артем Будрін